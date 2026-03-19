Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,5 рубля впервые с 17 февраля 2025-го

Юань на Московской бирже впервые с 17 февраля 2025 года поднялся выше 12,5 рубля. Это следует из данных торгов.

К 11:57 по московскому времени юань подорожал на 34,4 копейки и достиг отметки 12,5335 рубля. К полудню курс юаня продолжил расти и составил 12,65 рубля, прибавив 46,05 копейки.

Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей — впервые с сентября 2025 года. Курс доллара 19 марта превысил 87 рублей. Американская валюта выросла более чем на 4%.

Стоимость нефти резко возросла, превысив 113 долларов за баррель марки Brent.

Несколько дней назад курс юаня впервые с 12 сентября прошлого года превысил 12 рублей. Во вторник официальный курс юаня установили на отметке 11,74 рубля.