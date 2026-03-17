Курс юаня впервые за полгода поднялся выше 12 рублей

Курс юаня впервые с 12 сентября прошлого года превысил 12 рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные торгов.

Накануне официальный курс юаня на вторник установили на отметке 11,74 рубля — почти на 10 копеек дороже, чем на понедельник. А всего с начала марта китайская валюта выросла в цене более чем на 5,5%. Подорожали также доллары и евро.

Кроме того, сегодня впервые с 22 октября внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей — до отметки 82,03.

С 2024 года Центробанк определяет курсы доллара и евро на основе совокупности биржевых и внебиржевых торгов, а юаня — только по рыночному курсу Московской биржи.