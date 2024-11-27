Курс евро взлетел почти до 120 рублей

Курс доллара достиг 113 рублей на внебиржевом рынке Forex. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Европейская валюта поднялась до отметки в 119 рублей.
Днем 27 ноября позиция доллара выросла на 4,26% и закрепилась в районе 111 рублей. Евро тоже поднялся более чем на 4%. С начала месяца американская валюта выросла на 12,5%.
В ближайшее время курс доллара и евро будет расти, считают эксперты. На этом фоне в России подорожает импортная техника.
Сейчас лучше всего хранить деньги в золоте, так как драгметалл может подняться в цене. Сейчас его стоимость составляет 2630 долларов (около 280 тысяч рублей) за тройскую унцию.
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