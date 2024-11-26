Аналитик Антонов: цены на золото могут подняться до 2,8 тысячи долларов до конца 2024 года
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов поделился прогнозом стоимости золота. До конца 2024 года цены могут подняться, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, есть вероятность повышения до 2,7-2,8 тысячи долларов (около 288-298 тысяч рублей). Сейчас цена составляет 2630 долларов (порядка 280 тысяч рублей) за тройскую унцию.
«Если уровень 2585 долларов (свыше 275 тысяч рублей — прим. ред.) устоит до 5 декабря текущего года, то вполне вероятно увидеть новый виток роста», — заявил специалист.
Он также отметил, что покупатели будут ожидать появления более четкой картины, которая позволит снизить риски при входе в длинные позиции.