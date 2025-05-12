Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи днем 12 июля опустился на 3% — до 89,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Начальник отдела инвестиционных стратегий и исследований компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отмечал, что диапазон колебаний рубля составит в пределах 90–97 рублей за евро, 82,5–89,50 рублей за доллар и 11,2–12,2 рублей за юань.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов советовал россиянам не инвестировать деньги в активы стран, страдающих от высокой инфляции или вводящих санкции против России.

Покупка доллара — также не самый стабильный вариантом по нескольким причинам — высокая степень неопределенности внешней политики, политические и экономические конфликты, риск ускорения рецессии и инфляции.

Эксперт посоветовал россиянам обратить внимание на юань. Его популярность растет благодаря серьезному объему торговли между Россией и Китаем.