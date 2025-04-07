Эксперт Соболев: снижение цен на нефть усиливает экономическое давление на рубль

Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев поделился с «Известиями» прогнозом о восстановлении валютных курсов до середины апреля.

Ожидается, что диапазон колебаний составит 82,5–89,50 рублей за доллар, 90–97 рублей за евро и 11,2–12,2 рублей за юань, отметил эксперт.

Согласно установленным ЦБ РФ курсам на 5 апреля, американская валюта стоила около 84,2 рубля, европейская — 92,9 рубля, а китайская — 11,6 рублей. На фоне этого, юань на Московской бирже 24 марта торговался на уровне 11,5 рублей.

По мнению Соболева, основной фактор давления на национальную валюту связан с падением цен на нефть, что усугубляет негативные экономические последствия во втором квартале текущего года.