Курс евро на межбанковском рынке превысил 100 рублей

Курс евро на межбанковском рынке впервые с февраля превысил 100 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 10:07 по московскому времени, один евро стоил 100,27 рубля, а доллар — 85,74.

Накануне Центробанк впервые с апреля установил курс доллара выше 84 рублей. Кроме того, регулятор продлил ограничения на снятие иностранной валюты — обналичивать по-прежнему можно не более 10 тысяч долларов или эквивалента этой суммы.

В августе генеральный директор компании GIS Mining Василий Гиря предсказывал, что во второй половине года рубль традиционно ослабевает, поэтому курс валют вырастет.