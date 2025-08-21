Гендиректор GIS Mining Гиря сделал прогноз, что в сентябре рубль ослабнет

Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря поделился ожиданиями по поводу курсов валют в беседе с RT . Он отметил, что для второй половины года характерно ослабление рубля.

«В этом сезоне на рынке ждут продолжения смягчения монетарной политики Центробанка России с заседанием в сентябре. Еще одним фактором влияния становится решение властей отказаться от норм продажи валютной выручки на рынке для экспортеров», — пояснил Гиря.

По мнению аналитика, сужение валютного предложения оказывает давление на курс рубля. Однако есть и геополитический аспект, который не до конца понятен.

«Вполне вероятно, что доллар США в сентябре проторгуется в диапазоне 80—83 рубля, а евро — 92—95 рублей», — подытожил Василий Гиря.