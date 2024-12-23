Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара впервые с 10 декабря опустился ниже 100 рублей. Информация об этом появилась в ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com .

По данным площадки, доллар подешевел на 2,83% и стал стоить 99,997 рублей.

Опустился и курс евро. Он снизился на 2,62% до 104,708 рублей.

Ранее финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил, что доллар к концу года подорожает. Он спрогнозировал, что в декабре курс американской валюты может составить 117-122 рублей в декабре. При этом Владимир Путин призвал россиян не паниковать из-за курса рубля.