Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара впервые с 10 декабря опустился ниже 100 рублей. Информация об этом появилась в ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.
По данным площадки, доллар подешевел на 2,83% и стал стоить 99,997 рублей.
Опустился и курс евро. Он снизился на 2,62% до 104,708 рублей.
Ранее финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил, что доллар к концу года подорожает. Он спрогнозировал, что в декабре курс американской валюты может составить 117-122 рублей в декабре. При этом Владимир Путин призвал россиян не паниковать из-за курса рубля.
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