Курс доллара обвалился до 76,9 рубля

Американскую валюту начали продавать на внебиржевых торгах по 76,9 рубля. Официальный курс Центробанка составил 79,95 рублей за доллар.

Глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы объяснил, что российская валюта укрепилась благодаря более жесткой денежно-кредитной политике, сообщило РИА «Новости». По словам министра, стало меньше импорта, из-за чего курс стал расти.

«Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами», — добавил он.

Курс доллара резко упал ниже 80 рублей 13 октября.

В сентябре Банк России продлил ограничения на снятие иностранных наличных. Согласно правилам, россияне, открывшие до 9 марта 2022 года счет в зарубежной валюте, не могут обналичивать более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы. При этом банки не имеют право взимать комиссию с валюты.