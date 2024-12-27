Курс доллара на Forex поднялся выше 103 рублей

Стоимость доллара выросла на международном валютном рынке Forex до 103 рублей. Курс евро на бирже поднялся до 105,18 рублей (+0,93%). Стоимость юаня составляет 14,16 рублей (+3,5%).

В прошлый раз курс американской валюты достигал этой планки 23 декабря. Тогда курс на доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.

Несмотря на рост на Forex, на Мосбирже американская валюта продолжила дешеветь.

Ранее экономист Дмитрий Голубовский рассказал 360.ru, что падение курса доллара до 100 рублей является временным явлением и предположил, что укрепление рубля было искусственным. Такого результата Центробанк и представители бизнеса могли добиться с помощью «слива» на биржу большого объема юаней.

В сравнении с предыдущим годом инфляция выросла, а цены на нефть упали, поэтому рубль будет дешевле, объяснил эксперт. Он добавил, что на стоимость рубля также влияет санкционное сдерживание импорта.