Курс доллара действительно вырастет, если избранный президент США Дональд Трамп начнет торговые войны. Но такая тенденция грозит проблемами самим Соединенным Штатам, рассказал 360.ru финансист Александр Лосев.

«Если Трамп развяжет торговые войны, начнет вводить пошлины, потекут капиталы в США, валюты стран — торговых партнеров Соединенных Штатов будут слабеть, то доллар начнет укрепляться. Но, как правило, такие движения — временные, потому что чрезмерное укрепление доллара создаст больше проблем самим Соединенным Штатам», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что так было во времена правления Рональда Рейгана в 1985 году, когда было принято решение о регулировании валютных курсов.

«Даже если доллар будет укрепляться, это ненадолго», — добавил Лосев.

На фоне токсичности доллара главной валютной парой в России является юань-рубль.

«И мы рассматриваем котировки доллар-рубль и евро-рубль через кросс-юань. Юань будет слабеть, если Трамп реально начнет торговую войну. <…> Китайцам будет невыгодно ограничивать торговлю с Россией, им будет невыгодно блокировать платежи из России и будет невыгодно не торговать с Россией в юанях. Предложение юаня увеличится, и дисбаланс на валютном рынке, который как раз и толкал котировки рубля в пропасть, изменится. Поэтому нет опасений того, что рубль будет резко слабеть», — отметил специалист.

Валютные рынки пока еще сбалансированы, поэтому не стоит ожидать серьезных колебаний доллара. Скупать американскую валюту пока не следует, считает Лосев.

«Очень многие доллары старого образца уже никем не принимаются, и вы можете купить бумажки. <…> Во-первых, это риск. А во-вторых, надо понимать, что процентные ставки по рублям сейчас выше 20, они позволяют и сберегать в рублях, и покроют любую возможную девальвацию», — заключил эксперт.

О возможном росте доллара после инаугурации Трампа ранее заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его мнению, валюта может подорожать до 115 рублей.