Россиян предупредили о возможном подорожании доллара после инаугурации Трампа

После прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти доллар может подорожать до 115 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

По прогнозу специалиста, рост американской валюты после инаугурации республиканца продлится от двух недель до двух месяцев. Цена доллара будет колебаться в этом году в диапазоне 97–105 рублей, но возможен и взлет до 115 рублей, допустил собеседник издания.

Старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин не исключил, что после прихода Трампа к власти курс рубля будет заметно колебаться, а доктор экономических наук Михаил Гордиенко выразил уверенность, что с приходом нового лидера в США могут произойти существенные изменения в экономической и финансовой политике.

В первый день президентства Трамп планирует подписать более 100 указов. Они будут связаны с миграционной политикой, энергетикой и другими сферами. Источник CNN предположил, что действия Трампа станут шоком для системы.