Крупнейший производитель цемента в России приостановил работу двух предприятий

Цементные заводы в Белгородской и Ульяновской областях, принадлежащие крупнейшему в России холдингу «Цемрос», приостановили работу, а предприятие в Липецкой области перевели в ограниченный режим производства. Об этом сообщил РБК .

Главной причиной называют снижение спроса. В прошлый раз в подобной ситуации из оборота пришлось выводить шесть заводов и замораживать около 30 миллионов тонн производственных мощностей.

На ситуацию повлияли также высокая ключевая ставка и рост конкуренции со стороны иностранных поставщиков.

Ранее с 1 января из-за мирового перепроизводства и росте импорта по демпинговым ценам приостановил работу крупнейший в России кремниевый завод.