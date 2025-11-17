Крупнейший в России кремниевый завод остановит работу с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России остановит работу крупнейший в стране кремниевый завод, входящий в группу «Русала». Причина этого — в мировом перепроизводстве и росте импорта кремния по демпинговым ценам в РФ, сообщило РИА «Новости» .

«Завод АО „Кремний“ вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года… Завод „Кремний Урал“ продолжит работать в неполную мощность», — заявили в пресс-службе «Русала» в ответ на запрос агентства.

Производственная мощность «Кремния» достигает 34 тысяч тонн в год, а «Кремний Урал» — 27 тысяч тонн в год.

Причем предприятия «Русала» являются единственными производителями рафинированного кремния в России.