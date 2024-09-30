Коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов

Алкогольная компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибьютором одноименного коньяка в России. Об этом сообщили «Ведомости» .

Напиток исчез с российских прилавков в декабре прошлого года, когда предыдущий поставщик расторг контракт и распродал все имевшиеся запасы.

Стоимость коньяка стартует с 6,8 тысячи рублей, а за бутылку самого дорогого сорта придется отдать более 80 тысяч. Компания планирует выручить за год на продажах Hardy не менее 70 миллионов рублей.

Ранее исследование показало, что свыше 90% армянских коньяков оказались небезопасными для употребления.

А в июле в России повысили минимальные розничные цены на водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки.