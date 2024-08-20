Почти 90% армянских коньяков в магазинах России оказались небезопасными

Почти 90% армянских коньяков на российских прилавках оказались небезопасными. Исследование, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС , провели международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Специалисты изучили 200 образцов алкогольного напитка.

«В 177 из них, то есть 89% — девяти из 10 образцов, выявили нарушения», — отметили эксперты.

Почти в 50% образцов обнаружили спирты невиноградного происхождения. Только 23 образца полностью соответствовали ГОСТам и российскому законодательству.

Ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась в ФТС, Генпрокуратуру и Росалкогольтабакконтроль, чтобы те приняли меры по дополнительному контролю над импортным алкоголем.

В Росстате ранее сообщили, что производство пива достигло максимума за последние 11 лет. В январе–июле 2024 года производство напитка увеличилось на 7,3%, сообщил RT.

Крупнейшие пивоваренные компании заявили о подорожании продукции с 1 сентября. Это вызвано инфляцией в России, объяснил аналитик Вадим Дробиз.