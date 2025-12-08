Колбаса дороже рыбы. Салат оливье побил рекорд цены на Новый год

РИА «Новости»: салат оливье на четырех человек обойдется в 576 рублей

Среди традиционных российских салатов на Новый год самым дорогим оказался оливье. На ингредиенты придется потратить 576 рублей, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты сравнили стоимость продуктов из сводки Росстата в расчете на четыре порции салата. Для оливье потребуются по 400 граммов вареной колбасы, маринованных огурцов и картофеля, 380 граммов зеленого горошка, по 200 граммов майонеза и моркови, четыре яйца и 100 граммов лука. Этот набор обойдется в 576 рублей.

Вдвое дешевле приготовить мимозу из 350 граммов картофеля, пяти яиц, по 250 граммов рыбных консервов и моркови, по 150 граммов лука и майонеза.

Сельдь под шубой всего на четыре рубля дешевле — 291 рубль. В эту стоимость вошли 400 граммов картофеля, 350 граммов сельди, 300 граммов свеклы, два яйца, 300 граммов майонеза, 200 граммов моркови и 100 граммов лука.

Самым бюджетным оказался салат столичный, всего 269 рублей. Его можно приготовить из 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, трех яиц и 100 граммов майонеза.

Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о росте цен на продукты к новогоднему столу. «Индекс оливье» в 2025 году подскочил на 2,1%.