АКОРТ объявил о росте «индекса оливье» на 2,1% за год

Минимальная стоимость самых бюджетных продуктов питания для приготовления новогоднего салата оливье в расчете на четыре персоны при покупке в крупных торговых сетях за год выросла на 2,1% — до 363 рублей. Это показали подсчеты аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли.

В расчетах специалисты использовали цены самых бюджетных продуктов. Они отметили, что к такому результату привело снижение цен на сезонные овощи, яйца и майонез.

Аналитики зафиксировали снижение цен на картофель (31%), лук (22%), морковь (19%), куриные яйца (14%) и майонез (13%). На 22% подорожал консервированный горошек, на 14% — маринованные огурцы и на 2% — вареная колбаса.

«В среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для оливье аналогичного количества стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ретейле», — объявили авторы.

Последние данные Росстата свидетельствуют, что средняя цена на картофель с декабря прошлого года выросла с 76,99 рубля до 100,23 рубля, прибавив сразу 1,6% за прошедшую неделю.

Также за год подорожали лук (81,04 против 100,13 рубля), морковь (91,02 против 100,7 рубля), яйца (79,33 против 100,01 рубля). При этом подешевела вареная колбаса с 103,39 до 100,01 рубля.

Разницу в ценах на продукты в АКОРТ объяснили торговыми форматами. В сетевых магазинах за счет согласования поставок и взаимодействия с производителями продуктов цены всегда ниже.

«Это позволяет не только удерживать доступные цены, но и сглаживать ценовые колебания, которые неизбежно возникают на рынке», — отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Ранее аналитики «X5 Клуб» заявили, что самым бюджетным салатом для новогоднего стола станет селедка под шубой. Для приготовления одной порции понадобятся продукты общей стоимостью в 51 рубль. Цена за порцию оливье составит 57 рублей. Самым дорогим станет крабовый салат 66 рублей за порцию.