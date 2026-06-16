Юрист рассказала, кому в июне выплатят больше денег за работу

Юрист Черных: работавшие в День России заработают в июне больше других

В июне некоторые категории работников смогут получить повышенную оплату труда: речь идет о тех, кто выходил на работу 12 июня — в нерабочий праздничный День России. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Надежда Черных.

По словам эксперта, на двойную оплату могут рассчитывать сотрудники на окладе, а также работники с почасовой, сдельной системой оплаты и сменным графиком, если их привлекли к труду в праздник.

Минимальный размер компенсации, пояснила Черных, составляет не менее двойной ставки. Внутренними документами компании может быть предусмотрен и более высокий порядок оплаты.

При этом работа в праздничный день допускается только на основании письменного распоряжения работодателя. Сотрудник в свою очередь также должен дать письменное согласие. Альтернативный вариант — вместо повышенной оплаты выбрать другой день для отдыха.

Ранее Росстат назвал пять сфер, где средние зарплаты сотрудников выше 200 тысяч рублей.