Япония сократила закупки из России почти на треть

Минфин: Япония в мае сократила импорт из РФ на 32,2%, а экспорт на 21,8%

Товарооборот между Россией и Японией в мае сократился до 582,5 миллиона долларов. Поставки российской продукции снизились почти на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина островного государства.

Япония сократила экспорт в Россию на 21,8% по сравнению с маем 2023 года. Объем поставок составил 176 миллионов долларов. Импорт российских товаров снизился на 32,2%, до 406,5 миллиона долларов. Общий товарооборот оценили в 582,5 миллиона долларов.

Правительство Японии в мае расширило антироссийские санкции, внеся в него одно частное лицо и девять юридических. Российский президент Владимир Путин заявлял, что страна готова к диалогу при появлении благоприятных условий. Препятствием для контактов, по его словам, стали призывы японских властей добиться стратегического поражения России.