Реакцию властей Японии на слова Путина о мирном договоре оценили в Кремле

Песков: реакция Японии на слова Путина о мирном договоре стала ожидаемой

Реакция правительства Японии на заявление президента России Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору была негативной ожидаемо. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Реакция достаточно ожидаемая. Наша позиция здесь абсолютно понятна, глава государства ее изложил», — заявил Песков.

Днем ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главами информационных агентств на ПМЭФ-2024 подчеркнул, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, однако для этого необходимы определенные условиях.

Путин подчеркнул, что препятствием для продолжения каких-либо коммуникаций является поддержка японской стороной призывов о стратегическом поражении РФ.

После этого генсек японского правительства Есимаса Хаяси назвал неприемлемыми и несправедливыми якобы попытки России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие указанных Путиным условий.