Япония внесла в список санкций девять российских организаций

Япония внесла в список санкций 9 организаций и одно частное лицо из России

Япония внесла в санкционный список девять компаний и одно частное лицо из России. Об этом сообщил МИД страны, передало РИА «Новости» .

Также японская сторона внесла в список ограничений две организации, якобы связанные с Россией и Белоруссией.

В санкционные списки внесли ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“», ООО «Трансморфлот», Исследовательский комплекс «Владимировка» и другие. Помимо этого, санкции ввели против гендиректора ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“» Владимира Михейчика.

Японские власти в апреле также расширили антироссийские ограничения. В запрещенный к экспорту список внесли 164 категории товаров, среди них — машинное масло, автомобильные двигатели, трубы для газо- и нефтепроводов и литий-ионные аккумуляторы.

Также 10 мая вступил в силу запрет на импорт российских непромышленных алмазов от одного карата.