Независимые АЗС обеспечат топливом через региональных операторов
Новак: нефтяники насытят топливом независимые АЗС через региональных операторов
Российские власти договорились, что нефтяные компании поставят топливо независимым АЗС через региональных операторов. Об этом по итогам совещания по ситуации на топливном рынке заявил в эфире Первого канала вице-премьер Александр Новак.
Зампредседателя правительства уточнил, что власти обсудили на штабе по нефтепродуктам ситуацию с топливом в регионах, где преобладают независимые АЗС. По его словам, этой теме уделили особое внимание.
Новак также подтвердил, что проблемы на данных территориях пока сохраняются.
«Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки», — добавил он.
Ранее Алтайское краевое Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении двух сетей, которые реализуют топливо на пяти автозаправках в Бийске. Ведомство установило, что компании заключили антиконкурентное соглашение — они неоднократно одновременно повышали цену бензина марки АИ-92 до одного уровня.