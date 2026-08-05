Правительство временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3

Выпуск, ввоз и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 в России разрешили до 1 июля 2027 года. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщили в Минэнерго .

Документ позволяет временно производить, импортировать и реализовывать автомобильный бензин классов К2, К3 и К4. При этом на автозаправочных станциях появится обязательная информация об экологическом классе топлива, чтобы автомобилисты могли самостоятельно выбрать подходящий вариант.

Одновременно отменяется ранее действовавшее решение, разрешавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

В Минэнерго подчеркнули, что мера носит временный, антикризисный характер. Она призвана обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка топливом, избежать возможного дефицита в условиях изменения логистики и технологических ограничений, а также сохранить бесперебойную работу топливного рынка.

В ведомстве отметили, что речь не идет об отказе от действующей экологической политики. Послабления будут действовать только до июля 2027 года и позволят увеличить объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, снизив риски перебоев с поставками.

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке ранее заявил, что российские власти договорились, что нефтяные компании поставят топливо независимым АЗС через региональных операторов.