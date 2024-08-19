Индекс Московской биржи впервые за год упал ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с июля 2023 года составил 2792 единицы
Индекс Московской биржи впервые с июля 2023 года упал ниже 2800 единиц. Об этом свидетельствуют данные ее сайта.
По состоянию на 13:36:39 19 августа он составлял 2792,21 единицы.
Индекс Московской биржи состоит из индексов российского фондового рынка, включающих наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов из основных секторов экономики.
Ранее биржа временно приостанавливала торги, объяснив произошедшее программным сбоем в системе.
В начале августа Министерство финансов США продлило разрешение на операции с Московской биржей до 12 октября, хотя ранее вводило против нее санкции.