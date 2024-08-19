Индекс Московской биржи впервые за год упал ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с июля 2023 года составил 2792 единицы

Фото: РИА «Новости»

Индекс Московской биржи впервые с июля 2023 года упал ниже 2800 единиц. Об этом свидетельствуют данные ее сайта.

По состоянию на 13:36:39 19 августа он составлял 2792,21 единицы.

Индекс Московской биржи состоит из индексов российского фондового рынка, включающих наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов из основных секторов экономики.

Ранее биржа временно приостанавливала торги, объяснив произошедшее программным сбоем в системе.

В начале августа Министерство финансов США продлило разрешение на операции с Московской биржей до 12 октября, хотя ранее вводило против нее санкции.

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте