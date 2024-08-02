США до осени продлили разрешение на операции с Мосбиржей

Минфин США продлил лицензии на операции с Мосбиржей до 12 октября

Соединенные Штаты продлили на два месяца разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Об этом сообщили на сайте американского ведомства.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом <…>, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года», — говорится в документе.

Разрешение распространили на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. Аналогичное решение приняло британское Управление по осуществлению финансовых санкций, его действие закончится также 12 октября.

В июне Минфин США объявил о введении санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, выступавшего посредником в валютных сделках. В ответ на это решение площадка прекратила торги долларом и евро, сделав главной валютой торгов юань.