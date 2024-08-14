Мосбиржа раскрыла причину остановки торгов на фондовом рынке

Приостановленные Московской биржей торги на фондовом рынке возобновились. Как сообщила пресс-служба площадки , причиной стала программная ошибка в системе, которая не давала участникам подключиться к торгам.

Выявленная проблема сначала перестала отображать котировки ценных бумаг на площадке, а после не дала участникам торгов подключиться к серверам.

«Причиной приостановки стала выявленная программная ошибка. В результате нее большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Сейчас ошибка устранена», — заявили в пресс-службе.



Также там отметили, что торги на срочном, валютном и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме. Сбоев в работе депозитно-кредитных операций на денежном рынке не зафиксировали.

О приостановке торгов на фондовом рынке руководство Московской биржи объявило в среду, 14 августа, в 16:18. Участники обратили внимание на то, что перед объявлением с площадки исчезли данные о ценных бумагах. Пресс-служба Московской биржи также предупредила клиентов, что торги на фондовом рынке возобновятся в 17:30.