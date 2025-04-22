ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

Жительница Нижегородской области Анастасия выиграла в лотерее «Рапидо Про» 36 миллионов рублей благодаря искусственному интеллекту. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Столото».

За числовой комбинацией для билета женщина обратилась к нейросети, посоветовавшая выбрать ей числа 18, 3, 20, 9, 5, 12, 7 и 12 для первого поля, а 2 — для второго.

В результате 325497-го тиража Анастасия стала обладательницей многомиллионного суперприза — 36 151 743 рубля.

В «Столото» отметили, что также девушка сверилась со специальным гороскопом, сообщившим, что именно в этой лотерее ей повезет больше всего по знаку зодиака.

«Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, узнать, что мне делать, и в ответ услышала, что теперь остается жить счастливо», — призналась победительница.

Ранее выигравшая миллионы рублей в лотерею россиянка раскрыла секрет своей удачи.