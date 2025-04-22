Выигравшая миллионы рублей в лотерею россиянка раскрыла секрет удачи

Жительница Вологодской области «на удачу» собирала выпавшие усы своих котов и выиграла в лотерею 11 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей «Национальная Лотерея».

Победителем суперприза онлайн-лотереи «4×4» стала Ольга из Вологодской области, она выиграла 10 990 311 рублей.

Накануне выигрыша женщина заметила, что у любимых котов выпали усы, и начала их собирать, чтобы привлечь удачу. Победительница вспомнила, что в тот день пришла домой, поставила числа в лотерее и отправилась спать.

«В четыре утра внезапно проснулась и потянулась к телефону. Увидела смс с выигрышем, естественно, сон больше не шел», — отметила Ольга.

Выигрыш женщина намерена направить на помощь дочери с покупкой квартиры.

Ранее стало известно, что десять россиян выиграли на Пасху в лотерею 100 миллионов рублей.