Греф на ПМЭФ заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста

В России инерционные факторы роста экономики подходят к своему исчерпанию. Об этом на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Сбера Герман Греф.

По его словам, безработица остается на минимальном уровне, загрузка производственных мощностей — на высоком. Однако производительность труда не увеличивается теми темпами, которые способны компенсировать эти факторы.

«Традиционные или инерционные факторы экономического роста подходят к исчерпанию», — констатировал глава кредитной организации.

Президент России Владимир Путин вспомнил произведение Марка Твена, комментируя состояние отечественной экономики. Он заявил, что «слухи о смерти сильно преувеличены».

Глава государства напомнил, что экономика уже возвращается к плановым показателям по инфляции. Для сравнения, экономика Евросоюза за последние годы выросла примерно на 3%, тогда как российская — на 10%.