Гознак рассказал, как цифровой рубль повлияет на использование наличных

Цифровой рубль в России приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денег. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, цифровой рубль не конкурирует с другими формами денег напрямую, но может привести к их перераспределению. Оценить фактическое воздействие цифрового рубля на спрос на банкноты пока сложно, уточнил Ткачук.

«При этом опыт и компетенции, которые накоплены в сфере информационной безопасности, позволяют пытаться найти место в этой области», — добавил глава Госзнака.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина обещала не навязывать россиянам цифровой рубль. Первый платеж новым типом валюты совершило юридическое лицо в Чувашии, оплатив проект по субсидированию для отечественных производителей молока - от него поступило 125 тысяч рублей.