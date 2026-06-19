Гознак рассказал, как цифровой рубль повлияет на использование наличных
Трачук: цифровой рубль перераспределит использование безналичных и наличных
Цифровой рубль в России приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денег. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, цифровой рубль не конкурирует с другими формами денег напрямую, но может привести к их перераспределению. Оценить фактическое воздействие цифрового рубля на спрос на банкноты пока сложно, уточнил Ткачук.
«При этом опыт и компетенции, которые накоплены в сфере информационной безопасности, позволяют пытаться найти место в этой области», — добавил глава Госзнака.
Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина обещала не навязывать россиянам цифровой рубль. Первый платеж новым типом валюты совершило юридическое лицо в Чувашии, оплатив проект по субсидированию для отечественных производителей молока - от него поступило 125 тысяч рублей.