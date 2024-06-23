Экономист рассказал, кто может рассчитывать на пенсию в 48 тысяч рублей

Экономист Иванова-Швец: пенсию в 48 тысяч рублей получат немногие

Фото: Freepik

Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Согласно данным Росстата, в среднем российские пенсионеры получают около 20 тысяч рублей. У федеральных чиновников пенсии выше — в среднем порядка 34 тысяч.

Рассчитывать на еще более высокие выплаты могут те, кто получает корпоративную пенсию в дополнение к государственной. А также ряд  гражданских госслужащих и те, кто имеет заслуги перед государством. Но таких людей совсем не много — всего 5-7% от общего числа пенсионеров. Поэтому эксперт посоветовала россиянам заранее задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости.

Ранее в России приняли решение вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

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