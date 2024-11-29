Япония и Китай начали распродажу американских гособлигаций

Япония и Китай в третьем квартале начали избавляться от американских ценных бумаг. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Япония и Китай — крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США. В последнее время они начали распродажу значительной части американских гособлигаций. По итогам июля, японская сторона продала ценные бумаги на 61,9 миллиарда долларов, а китайская — на 51,3 миллиарда.

Издание предположило, что на такой шаг азиатские страны пошли в связи с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Политик обещал избирателям поднять торговые пошлины на импортные товары.

Ранее политолог Константин Блохин предупредил, что Белый дом даже во главе с Трампом не станет резко менять вектор внешней политики. За Республиканской партией стоят финансовые доноры, которые контролируют действия политиков, объяснил он.