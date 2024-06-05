Главной идеей ПМЭФ назвали равноправное сотрудничество

На Петербургском международном экономическом форуме обсудят взаимодействие в изменившихся экономических и политических условиях. Россия предложит странам равноправное сотрудничество, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам», — сказал он.

Песков напомнил, что российская экономика показала более высокие темпы роста, чем некоторые зарубежные. По его словам, страна зафиксировала изменения политических, экономических условий и предложила взаимовыгодное сотрудничество.

Журналисты просили его прокомментировать идею ПМЭФ-2024. Форум открылся 5 июня, его посвятили многополярности и новым центрам роста. Деловую программу поделили на четыре блока, организаторы перечислили основные мероприятия.