Организаторы ПМЭФ-2024 рассказали о ключевых сессиях и мероприятиях форума

В среду, 5 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. До 8 июня гостей ждет множество сессий и мероприятий, некоторые из них организаторы назвали ключевыми.

В первый день форума состоялась церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Позднее в программе — сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС», «Россия — Бразилия», «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» и «Россия — Венесуэла».

В четверг, 6 июня, пройдет торжественное открытие площадки «Территория инноваций», а также состоится презентация открытой международной кибербитвы Standoff на ПМЭФ: «Проверка цифровой устойчивости экономики в режиме реального времени».

Во второй день запланированы сессии «Архитектура мирового порядка: взгляд из России», «Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС», «Вода дороже золота», «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» и «Большое Евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы», а также двухсторонние сессии России с ОЭА, Китаем, Оманом, Африкой, Азербайджаном и Латинской Америкой.

В пятницу, 7 июня, состоятся сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики», «Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели» и другие.

В заключительный день, 8 июня, пройдут Кубок ПМЭФ по конкуру и сессия «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».

Президент России Владимир Путин выступит на ПМЭФ 7 июня. В пленарном заседании примут участие также президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.