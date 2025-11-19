Фейк: Набиуллина одобрила повышение пенсионного возраста

Фейк

Правда

Никаких заявлений с одобрением повышения пенсионного возраста россиян глава ЦБ Эльвира Набиуллина не делала. Распространившееся по социальным сетям видео оказалось дипфейком. Это показала проверка системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», разработанной АНО «Диалог-регионы» для выявления фейков.

За основу ролика авторы вброса взяли выступление главы финансового регулятора от 20 декабря 2024 года, посвященное ключевой ставке. Видео сопроводили синтезированным голосом, который не смог повторить уникальную интонацию и индивидуальные особенности дикции председателя российского Центробанка.

Кроме того, вопросы пенсионной системы не входят в полномочия финансового регулятора, а устанавливаются правительством.

Вбросы о якобы повышении пенсионного возраста значительно участились. Только на этой неделе неизвестные исказили заявление депутата Госдумы Светланы Бессараб об увеличении пенсионных коэффициентов при отсрочке выплат на 10 лет.

Авторы фейка объявили, что в Госдуме рассматривают увеличение пенсионного возраста для россиян на этот же срок. Но ни правительство, ни парламент никаких обсуждений по этой теме не ведут.

