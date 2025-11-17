Фейк: в Госдуме предложили увеличить пенсионный возраст еще на 10 лет

В Госдуме опровергли инициативу об увеличении пенсионного возраста еще на 10 лет

В Сети распространилась информация о якобы прозвучавшем в Госдуме предложении об увеличении пенсионного возраста еще на 10 лет. Эти сообщения оказались ложными.

Фейк

В фейковых сообщениях говорилось о том, что россиян станут отправлять на пенсию на 10 лет позже нынешних норм.

Приводились слова депутата Светланы Бессараб, которая якобы пояснила, что такая отсрочка позволит гражданам увеличить размер будущих пенсионных выплат более чем в два раза.

Правда

Информацию исказили в ряде источников. На самом деле Бессараб только пояснила механизм расчета, который подразумевает увеличение пенсионных коэффициентов в 2,32 раза при отсрочке выплат на 10 лет.

При этом подобное решение является сугубо добровольным, а действующий пенсионный возраст остается прежним.

Депутат категорически опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала повысить пенсионный возраст.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.