В проукраинских Telegram-каналах появилась информация о том, что на саммите БРИКС в Казани презентовали купюру единой валюты для стран — членов объединения, которая станет заменой доллару. Но она оказалась фейком.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что купюра БРИКС якобы станет заменой американскому доллару для стран, входящих в организацию.

Правда

Эта информация не соответствует действительности. Продемонстрированная на саммите купюра БРИКС в Казане оказалась символической банкнотой. Ее выпустили в Киржачской типографии во Владимирской области и подарили президенту России Владимиру Путину.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал банкноту «квазиденьгой». Он объяснял, она являлась символом совместной работы, которую ведут страны — участницы БРИКС.

Идея создать памятную банкноту принадлежит директору Киржачской типографии Евгению Федорову. Задумка родилась еще несколько лет назад, а первая такая купюра номиналом в 100 БРИКС появилась накануне саммита организации в Йоханнесбурге в 2023 году.

О единой валюте БРИКС, которая заменит доллар, на данном этапе речи не идет, отмечал Путин.

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел. Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша», — подчеркивал он.

Таким образом, информация о презентации купюры единой валюты для стран — членов БРИКС на саммите в Казани, которая станет заменой доллара, недостоверна. На самом деле это сувенирная банкнота, приуроченная к саммиту БРИКС 2024 года. Путин сообщил, что вопрос о единой валюте стран БРИКС на данном этапе не рассматривается.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.