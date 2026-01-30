Евросоюз задумался об отмене порога цен на российскую нефть

В 20-м пакете антироссийских санкций Евросоюз может отменить потолок цен на нефть и ввести запрет обслуживать морские перевозки. Ограничения утвердят к концу февраля, сообщило агентство Bloomberg .

Государства — члены ЕС обсудили, какие меры внесут в очередной пакет антироссийских санкций. Среди них — запрет на экспорт машинных станков и радиооборудования в Киргизию, дополнительные ограничения в отношении российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, а также замена потолка цен на нефть отказом в предоставлении услуг, необходимых для поставок топлива морем.

Предполагается, что, если европейские компании перестанут страховать суда с российской нефтью, это упростит контроль за соблюдением санкций и сократит доходы страны от экспорта. Однако уже на этапе предварительных обсуждений не все союзники согласились поддержать ограничение. В планах ЕС — провести голосование к концу февраля.

Ранее персональные санкции ввели в отношении российских журналистов Екатерины Андреевой, Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Марии Ситтель, а также некоторых звезд эстрады. Им запретили приезжать в Европу.