Евро подскочил до 108 рублей впервые с 9 октября

В ходе торгов на бирже Forex курс евро впервые с 9 октября превысил 108 рублей. По состоянию на 15 ноября иностранная валюта торговалась на уровне 105 рублей.

Доллар также установил новый рекорд и достиг отметки в 103 рубля. По состоянию на 11:26 в пятницу американская валюта продолжала расти. При этом по курсу Центрального банка России доллар стоил около 100,7 рубля.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович объяснял, что слухи о курсе доллара по 160 рублей, якобы выгодном для экономики России, выглядят очень сомнительно. При этом он допустил, что на горизонте планирования в пять лет такое значение увидеть вполне реально.

Центробанк до 31 марта 2025 года продлил ограничения на перечисления за рубеж через системы денежных переводов. В течение месяца за границу можно отправить не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в любой другой валюте.