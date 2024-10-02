Аналитик объяснил появление слухов о возможном курсе доллара по 150 рублей

Информация о курсе доллара по 150-160 рублей, который якобы выгоден для российской экономики, выглядит сомнительно. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«На таких прогнозах часто спекулируют эксперты.<…> Все зависит от горизонта прогнозирования. Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар — гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года», — отметил аналитик.

Прогноз по курсу рубля от Минэкономразвития — 100 рублей к июлю 2026 года.

Центробанк продлил ограничения на зарубежные перечисления через системы денежных переводов до 31 марта 2025 года. За месяц за рубеж можно отправить не более 10 тысяч долларов или эквивалента в другой валюте.