Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода

Банк России продлил ограничения на зарубежные перечисления через системы денежных переводов еще на шесть месяцев. Они будут действовать до 31 марта 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора.

За месяц через системы денежных переводов за рубеж можно отправить не более 10 тысяч долларов или эквивалента в другой валюте.

«Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — отметили в пресс-службе.

Россияне и нерезиденты из дружественных стран также имеют возможность за месяц перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона американских долларов.

Работающие в России физические лица — нерезиденты могут отправить сумму в размере заработной платы в другие государства. Безработным нерезидентам из недружественных стран переводить деньги за рубеж запрещается. Ограничение не касается только иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

Ранее банкам запретили взимать комиссию за переводы в пользу государства по системе быстрых платежей. Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября.