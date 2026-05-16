Euroclear обжалует решение Арбитражного суда Москвы по активам России

Европейский депозитарий Euroclear заявил о намерении обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, связанное с активами Центробанка России. Об этом сообщило агентство Reuters .

В компании заявили, что будут оспаривать вердикт, и назвали разбирательство несправедливым. В Euroclear также уточнили, что активы Банка России по-прежнему заморожены.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что позицию российская сторона не изменит.

Рассмотрение иска ЦБ началось 16 января. Дело перевели в закрытый режим по просьбе регулятора из-за материалов с банковской тайной.

Накануне Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск о взыскании 18,17 триллиона рублей убытков с Euroclear. Представители бельгийского депозитария заявили, что намерены обжаловать решение суда.