Проект о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет внесут в ГД

В Госдуму внесут новый проект, который даст право россиянам рассчитывать на повышенную выплату к пенсии с 70 лет. Обусловлено это решение тем, что многие, к сожалению, просто не доживают до ее начисления, так как пока порог возраста выше на 10 лет, пояснил в беседе с ТАСС депутат Ярослав Нилов.

Идея законопроекта возникла в ходе приема граждан — проблему озвучил пенсионер из Луганска: мужчина много лет работал на опасном производстве.

«Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — отметил Нилов.

При этом уже в 70 лет для многих пенсионеров становится острым вопрос о дополнительных расходах на постоянный уход, дорогие лекарства.