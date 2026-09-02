Энергопотребление в России снизилось на 0,1% с начала года

В России снизилось энергопотребление на 0,1% с начала 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу «Системного оператора» Федора Опадчего.

«Энергопотребление с начала года мы фиксируем как минус 0,1%», — сказал Опадчий в кулуарах ВЭФ.

По прогнозам «Системного оператора», потребление электроэнергии в России будет, наоборот, увеличиваться, в ближайшие пять лет. В среднем — на 1,87% в год, до 1,301 триллионов киловатт в час.

Ранее на ВЭФ замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил о существенном росте доли рубля в международных расчетах. Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 1 сентября и продлится до пятницы. В нем примут участие более пяти тысяч человек и пройдут свыше 100 деловых сессий.

Подробно о программе конференции — в материале 360.ru.