Экономист рассказал об обратной стороне повышения пенсий

Экономист Арский: индексация пенсий в январе на 7,3% может подстегнуть инфляцию

Индексация пенсий с 1 января на 7,3% может спровоцировать рост инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Эксперт отметил, что пенсионеры получат повышенные выплаты с начала года. С другой стороны, это может вызвать повышение цен в ожидании повышенного спроса.

«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, „заработать на моменте“ постараются все», — подчеркнул Арский.

Ранее экономист рассказала, кто может остаться без пенсии, несмотря на достижение пенсионного возраста. Россияне, чей стаж работы составляет менее 15 лет могут столкнуться с отказом в назначении пенсии.