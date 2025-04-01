Дуров разбогател на десятки миллионов рублей за полчаса за счет кирпичей

Основатель Telegram Павел Дуров всего за полчаса продал первоапрельских кирпичей на общую сумму около 60 миллионов рублей. Об этом сообщил РБК. .

Речь идет о подарке в Telegram. Купить его можно было за пять тысяч звезд, а на продажу выставили семь тысяч кирпичей. Одна звезда в мессенджере стоит от 1,66 до 1,81 рубля. Таким образом, стоимость всего комплекта кирпичей — от 58,1 до 63,35 миллионов рублей.

Ранее Дурова выпустили из Франции, где с конца августа содержали под стражей из-за обвинений в нескольких преступлениях, и он вернулся в Дубай, который считает своим домом. В декабре, комментируя преследование, он отметил, что доверяет французскому правосудию.

Кроме того, бизнесмен рассказал, что Telegram вышел на второе место среди мессенджеров в мире по популярности, уступая лишь китайскому WeChat.