Telegram стал вторым мессенджером по популярности в мире

Дуров: число пользователей Telegram превысило млрд человек в месяц

Teleram стремительно развивается — число его активных пользователей превысило один миллиард человек. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров в своем канале .

По его словам, Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, исключая китайский сервис WeChat.

«Вовлеченность пользователей также растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту каждый день», — написал Дуров.

Он обратил внимание на рост доходов мессенджера. Компания получила в 2024 году прибыль в размере 547 миллионов долларов. По числу активных пользователей Telegram опередил только WhatsApp.

Дуров назвал платформу-конкурента дешевой имитацией, которая пытается скопировать чужие инновации и тратит кучу денег на PR-кампании.

Ранее основатель Teleram покинул Францию и вернулся в Дубай. Французский суд разрешил предпринимателю выехать из страны, однако расследование, связанное с деятельностью преступников в мессенджере, продолжается.