Доступа к SWIFT лишились еще 11 российских банков

Вступил в силу вошедший в 16-й пакет санкций запрет 11 российским банкам доступа к международной системе обмена платежной информацией SWIFT. Некоторые из них давно не пользовались этим инструментом, сообщило РИА «Новости» .

Запрет вступил в силу 17 марта. К списку банков, которые не могут подключиться SWIFT, Евросоюз добавил «Ак Барс», Банк Точка, «Уралсиб», Национальный резервный банк, Банк Синара, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР, «Платежный конструктор», «Петербургский расчетный центр», МБ Банк, Кузнецкбизнесбанк и «Кубань кредит».

Пресс-служба «Уралсиба» сообщила, что банк давно отказался от этой системы. В Банке Точка тоже заверили, что новые ограничения не отразятся на клиентах, так как в большинстве случаев и так используются альтернативные сервисы.

Евросоюз расширил также персональные санкции. В черные списки попали комик Михаил Галустян, бизнесмен Альберт Авдолян, телеведущая Юлия Барановская.